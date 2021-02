Sergio George aplaude ingreso de Yahaira a EEG y la compara con JLo

Compartir Facebook

En una entrevista para América Hoy, el productor de Yahaira Plasencia, Sergio George, aprovechó en responder algunas preguntas sobre la cantante y defendió con todo y garras su ingreso al reality Esto es Guerra.

“Es muy buena idea estar en ese show. A la misma vez, por la pandemia, no se puede hacer mucho por acá”, indicó en referencia a que la industria de la música se ha visto duramente golpeada por el coronavirus en todo el mundo.

Pese a que las críticas contra Yaha han incrementado con el pasar de los días por, supuestamente, dejar de lado su carrera musical, Sergio advirtió que esto no es así y debe “manejar varias cosas a la vez”.

“Yahaira tendrá que buscar la forma de cantar mientras está en el show. Eso hace Jennifer Lopez, Beyoncé”, señaló en alusión a que la intérprete de ‘Cobarde’ deberá ser multifacética.

Por otro lado, Sergio George adelantó que “se viene un tema nuevo” junto a Yahaira Plasencia, y que saldrá a la luz en marzo de este año. “Si aparece la oportunidad, con mucho gusto me encantaría”.

YAHAIRA REVELÓ CÓMO LA CONVENCIERON

“Todo el mundo decía ‘Yahaira qué va entrar’. Peter tiene un poder de convencimiento, (me decía) Yaha no te preocupes que no hay muchos juegos fuertes, todo es ‘fresh’”, indicó la salsera al respecto.

