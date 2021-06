¿Le creemos? Sheyla Rojas: “Nunca he necesitado que un hombre me mantenga”

Compartir Facebook

¡Mujer trabajadora! Shey Rojas confesó que tiene una vida normal en México y que siempre ha trabajado desde que era una joven.

Tras vivir una vida lujosa en tierras Aztecas, sorprendió al declarar cómo es su vida, reveló que es como toda persona normal.

La ex chica reality se conectó para el programa de América TV y mencionó que su vida es normal, y que siempre ha trabajado desde joven por lo que no necesita de un hombre para que la mantenga.

“Es como lo han vendido, vivo una vida normal. Yo he trabajado desde chica, nunca he necesitado que ningún hombre me mantenga. Se lo que es comer un menú”

Esto se dio luego de que mostrara en su Instagram que vive en una mansión acompañado de otros influencers y se luce con carros muy lujosos.

ALISTA NUEVO PROYECTO

La modelo mencionó que se encuentra trabajando en un importante proyecto en México.

“Se viene un proyecto super interesante”

Al escucharla, su amiga, Ángela Curich, más conocida como “Sheylon”, indicó que tendría que ver con la plataforma de Netflix.

“Suelto un poquito, tiene que ver con Netflix”

