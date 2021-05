Shirley Arica acusa de ‘ladrón’ a su esposo Pío Dean: “Me ha vaciado la tarjeta”

Compartir Facebook

Fuertes declaraciones. En una nueva edición de ‘Amor y Fuego’, la modelo Shirley Arica arremetió contra su aún esposo Pío Dean y hasta lo calificó de “ladrón”.

La popular ‘Chica realidad’, indicó que su esposo le ha robado y clonado hasta la placa de su auto. También contó que no cumple con la pensión de su hija.

“Él a mí me ha robado de mi tarjeta, me ha vaciado la tarjeta. Ha clonado la placa de mi carro. Yo entiendo que todos estamos esperando por una situación complicada, pero ver la manera de cómo generar, cómo darle vuelta a esta situación, pero verlo tan fresco. No es”, señaló indignada.

La modelo también agregó que su aún esposo la ha humillado en reiteradas ocasiones. “Me ha escupido hasta en la cara. Todo eso llegó a un desgaste de la relación”, sostuvo.

Silvia Cornejo, Nicola Porcella y Shirley Arica se limpian de estafa

Diversas figuras del espectáculo como Melissa Klug, Silvia Cornejo, Nicola Porcella, Mario Irivarren, Shirley Arica y Miguel Arce, compartieron a través de sus historias de Instagram, promociones de paquetes de viaje por pedido de Jesús Tapia, quien se hace pasar como productor de diversas figuras del medio.

Sin embargo, varios usuarios que pagaron por estos paquetes denunciaron a Tapia por estafa, ya que nunca les dieron sus boletos de viaje o estadía. Según contaron algunas figuras al programa ‘Amor y fuego’, Jesús Tapia les pidió publicar la promoción de una supuesta agencia de viajes, que lo estaba apoyando con dos paquetes de viajes para poder costear el tratamiento de su papá.

“Yo recibí algunos mensajes de algunos seguidores y les dije que yo también estaba sorprendida. Él me dijo que su padre está muy delicado por las fotos y videos que me mandaba”, comentó Silvia Cornejo.

“Él me dijo: ‘De verdad necesito pagar las medicinas, tengo esto, te doy tanto y ayúdame’. Y bueno como que me agarró en mi cuarto de hora y le posteé la publicidad”, Indicó Shirley Arica.

