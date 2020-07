Sinceramiento de cifras, arrojaría un resultado de 43 mil fallecidos por COVID-19

Compartir Facebook

Bajo el marco del sinceramiento, estamos hablando de que las proyecciones de cifras en el Perú arrojarían un número de 43 mil fallecidos por COVID-19.

El Dr. César Cárcamo, médico epidemiólogo, ya ha hecho un recuento y sus cifras rondan esta alarmante cantidad. Pero, entre estas cifras hay confirmados, aquellos que tuvieron COVID-19 y no se pudo confirmar el diagnóstico, ya que no se les hizo prueba, y dentro de otro porcentaje se encuentran las personas que no tuvieron coronavirus, pero que el médico diagnosticó como muerte por COVID-19 debido a sospechas.

Si el paciente fallecido murió de una infección a los pulmones, pero el médico tuvo sospechas de COVID-19 y no hay manera ya de realizarle la prueba, se estipula como posible caso de COVID-19 y figura dentro de las cifras, únicamente porque estamos en una pandemia, refiere Cárcamo.

La cifra es grande, y podría estar incluyendo casos que no fueron muerte por coronavirus. ¿Cómo hacer la diferencia entonces? Sincerar las cifras podría durar hasta 2 meses. El trabajo post mortem es delicado y toma su tiempo.

Se han ido tomando muestras de los cadáveres, adicionalmente se revisa la partida de defunción, y se verifica que características tuvo la muerte del fallecido. También se revisa la base de datos de pruebas moleculares y pruebas básicas.

Otra de las medidas para corroborar un caso de COVID-19 luego de que el paciente haya fallecido es ir a la vivienda del sujeto y preguntar a los familiares las causas de muerte, corroborar los síntomas y las circunstancias bajo las que falleció su familiar.

En todo caso, saber si el fallecido, tuvo o no tuvo COVID-19, no haría mayor diferencia, solo generaría sentimientos de dolor y culpabilidad entre los familiares del fallecido.

La curva de mortalidad no ha llegado al nivel de países como España o Italia, esos países ya están de bajada, sin embargo, sus picos han sido mucho mayores al que tenemos ahora en Perú.

¿Por qué hay tantos fallecidos, si la cuarentena fue larga y estricta?

“Si no hubiera habido cuarentena, la cifra de fallecidos ascendería a 100 mil. La situación sería terriblemente peor, empezamos en marzo con 10 camas UCI. Si hubiéramos dejado que avance rápidamente, hubiéramos estado de luto todos nosotros. No hemos llegado a niveles de mortalidad como los tuvieron países europeos”. Señaló el especialista.

