Susan Ochoa calla a críticos en las redes sociales

Tras ser duramente criticada en las redes sociales por su participación en ‘El artista del año’, la cantante y ganadora de dos gaviotas de Viña del mar, Susan Ochoa, se defendió y afirmó que le gusta estar cerca de la gente y por eso aceptó participar en el reality de Gisela Valcárcel. Además, dejó en claro que no se cree más que nadie.

“Disfrutando de una noche diferente porque lo mío no es el baile pero he venido a aprender, con la mejor actitud, darle diversión y alegría al público. Es otra faceta, es algo que me quise permitir, ¿porque no? Es un reality de artistas y simplemente quise hacerlo, estoy contenta, es algo nuevo para mí”, indicó.

-Muchos te perfilan como ganadora, pues te han puesto a competir contra Mario Hart y Sthefany Valenzuela…

Cada uno tiene lo suyo, nunca tienes que poner abajo a la persona que está al costado. Todos hemos venido a dar lo mejor como artista, yo no estoy mirando a mi compañero ni nada. Ustedes han visto cuantas veces no he ganado, no sé qué pase, he venido a dar mi corazón en cada canción.

-La gente pensaban verte como jurado…

Lo hubiera querido, pero no se dio esa oportunidad. Eso no me hace menos persona o artista, un trofeo no te hace wow, tranquilidad que esto es una oportunidad. Gracias a los programas de televisión me he hecho conocida, conmigo las personas se identifican y recibo cariño gracias a los programas.