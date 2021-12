«Tiene síndrome de Estocolmo», dijo abogado de Dalia tras abandonar su defensa

Compartir Facebook

El abogado de Dalia Durán, Daniel Leiva al parecer dio un paso al costado en la defensa de su patrocinada pues esta desea que su presunto agresor salga ya en libertad.

Daniel Leiva dio a conocer que ya no representa más la defensa de la cuba, ya que Dalia le había pedido que no continúe con el proceso legal por maltrato psicológico y físico, según indica la cuaba ha sido suficiente para el cantante.

Después de que se supo que no saldrá libre y pasará Navidad en la prisión de Lurigancho, Dalia Durán se mostró bastante afectada pues dijo que sus hijos no pasarán Navidad con su padre y eso la apenaba bastante pues según señaló fue mal pareja pero siempre fue buen padre.

En palabras del mismo abogado afirmó que Dalia ya no quería participar de todas las diligencias para sacar adelante su caso y se haga justicia, ya que venía aplazando exámenes médicos para que fueran usadas en su caso.

«En setiembre Dalia tenía que pasar cámara Gesell y me dijo que no iba a ir porque no tenía quien cuidara a sus hijos. En noviembre, cuando John Kelvin y su abogado piden la variación de detención, me notifican y yo participo en la audiencia, pero minutos antes ella me dice ‘no asistas a la audiencia, ya fue suficiente y debe salir'», dijo Daniel.

Además, el abogado reveló que en la última audiencia le dijo a la jueza que ya no representa más a Dalia pues la presunta víctima sufre del ‘síndrome de Estocolmo’ ya que quiere ver a su agresor en libertad.

«Durante la audiencia renuncié, pero le dije a la jueza que Dalia no se encuentra bien psicológicamente, que tratará de ayudar (a John) porque no ha recibido tratamiento, tiene el síndrome de Estocolmo, pues le da pena la persona que está presa. Ella aún tiene comunicación con la familia de John Kelvin y creo que, si esta persona hizo lo que hizo, tiene que ser condenada», agregó.

Dalia Durán resignada que John Kelvin seguirá en prisión: “La peor navidad de mis hijos”

La cubana Dalia Durán no pudo evitar conmocionarse al saber que su expareja pasará la Navidad en prisión por agredirla. En diálogo con un diario local, la ‘Ojiverde’ dijo que no es el escenario ideal para sus hijos que no la pasarán bien.

“Mis hijos están pasando el peor momento de sus vidas, no entienden por qué papá no los ve y no pueden ni dormir, solo preguntan por él”, reveló la co-animadora de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

“Creo que hay algo detrás de esto y es abuso de autoridad, John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”, agregó.