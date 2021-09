Tilsa Lozano dice que no está desesperada por el anillo: “me gusta quemar etapas”

Compartir Facebook

Tilsa Lozano reveló que le fastidia que la tilden de ‘tóxica’ por supuestamente exigir el anillo a su pareja Jackson Mora. En conversación con un diario local, aseguró que le gusta “quemar etapas” e ir paso a paso.

La exvengadora dejó en claro que por supuesto le gustaría casarse con Jackson Mora, pero desmiente que esté presionando con el tema. “Sí me gustaría casarme, pero de forma natural, no presionando a nadie. Yo hago bromas porque es parte del show, pero es algo íntimo”, dijo vía rede sociales.

La “Miss colita” aseveró que todo debe ser paso a paso, además, como diría la frase “lento pero seguro». ”Están todos obsesionados con que me case, no entiendo. Las relaciones duran tiempo, primero es ser enamorados y luego novios, ¿o sea tenemos que casarnos a los dos meses? Cada pareja tiene su tiempo, a mí me gusta quemar etapas”.

Tilsa Lozano quiere formar una familia con Jackson Mora: “Hemos conversado el tema”

‘Tili’ confirmó que tiene una relación muy estable con Jackson Mora y sorprendió a más de uno al revelar que han conversado del tema de tener hijos.

Tilsa Lozano y Jackson Mora tienen una relación poco más de año y medio y la parejita parece estar en su mejor momento. Ambos están muy felices y tomando las cosas a su tiempo, a pesar de las “bromitas” que le hace ‘Tili’ a Jackson, sobre el matrimonio.

La ex ‘vengadora’ dice que sí le gustaría formar una familia con el deportista, pero no tiene ningún apuro. Ella asegura que su relación es casi casi la de una pareja casada, excepto por la convivencia. “Si me gustaría casarme, pero no tengo ningún apuro. (…) Ya es como un matrimonio, pero nosotros no convivimos. (…) Si hemos conversado del tema, y aunque parezca que soy muy ‘open mind’ (de mente abierta), para mi es todo muy formal”, señaló Tilsa.

Sin embargo, lo que sorprendió más de las declaraciones de ‘Tili’, es que no se cerró a la posibilidad de ser madre, otra vez. Ella dijo que podría ser que tenga hijos con Jackson, a pesar de que ella ya tiene 2 pequeños que le hicieron sufrir.

