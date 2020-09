Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En el papel, Universitario no tendría problemas de lograr un triunfo ante Deportivo Llacuabamba hoy en la Videna (11:00 a.m.), pero en el fútbol cualquier cosa puede suceder y por eso los jugadores cremas no pueden salir confiados a jugar ante un rival que lucha por no descender.

Una victoria de los dirigidos por Ángel Comizzo será importante para mantenerse en el primer lugar con cuatro puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Ayacucho FC.

La escuadra merengue llega a este encuentro luego de vencer por 3-2 a Alianza Universidad, en un duelo en el que sufrieron más de la cuenta pese a haberse puesto 3-0 en el primer tiempo. Mientras que su rival, sigue en puestos de descenso. El Deportivo Llacuabamba vienen de igualar 2-2 con Municipal.

Mira también: ¿Jefferson Farfán deja misterioso mensaje para Yahaira? | CAPTURAS

UN CASO DE COVID EN LA U

Por otro lado, la ‘U’ presentó un caso positivo de coronavirus. “De los resultados que nos han sido entregados, se tiene que uno de nuestros jugadores es positivo asintomático para Covid-19. Debido a ello, la persona afectada estará en confinamiento siguiendo el tratamiento respectivo”, indicó el club crema mediante sus redes sociales.