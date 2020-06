Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, comenta sobre los malos comportamientos de Jean Deza y Alexi Gómez

Compartir Facebook

El director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, se refirió acerca de los casos de Alexi Gómez y Jean Deza. «Hay tramites disciplinarios que se vienen trabajando. La parte legal es el que queda comprometida con entregar la información a los chicos. Alianza quiere hacer las cosas de buena manera, sus comportamientos nos han dado un poco duro con la reputación de la marca, que tanto queremos cuidar, pero cuando ellos lo quieran decir, estoy seguro que vamos a poder explicar muchas interrogantes», afirmó el colombiano.

Asimismo, Marulanda analizó si fue un error o no contratar a ambos jugadores. «Cuando pasen las cosas, tendré la capacidad de asumir y nadie más lo hará. Puedo mirar a cualquier persona a los ojos y decir si me equivoqué o no. Por el momento no diré nada, tengo que ser respetuoso con mis jefes».

Además, el gerente deportivo indicó que es importante que el reinicio del fútbol peruano se analice con todos los pormenores que viene sucediendo con la Bundesliga alemana. «Tiene que pasar 30 a 40 días para llevar al futbolista a un nivel superlativo e igual será difícil. Por ejemplo, los partidos de Bayern Múnich y Dortmund de antes y ahora son muy diferentes. Los encuentros son intensos o densos y en Alemania pasa lo segundo, pero considero que eso es normal. Con ese aprendizaje, todos tenemos un gran reto», señaló Marulanda.