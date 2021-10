Yiddá revela que lleva terapia de pareja con Julián: “porque nos amamos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Al mismo estilo de Karla Tarazona y Rafael Fernández, Yiddá Eslava reveló que también lleva terapia de pareja con Julian Zucchi.

Lejos de la televisión, pero siempre activo en redes sociales, la exchica reality cnfesó que aseguró que hace todo lo posible para estar siempre con el argentino Julián, por ello, decidieron tratarse con un profesional para que sus días sean mejores.

“No sé si lo hemos contado, pero nosotros estamos en terapia de pareja porque nos amamos y queremos que esto sea para siempre”, dijo en sus historias de Instagram.

También puedes ver: Tepha Loza se defiende de críticas: “no tengo nada personal contra Rosángela”

Luego, fiel a su estilo y bromeando con lo dicho anteriormente, Yiddá le dijo a Julián. “Quiero entenderte…¿tú quieres hacerme volver loca?”, concluyó.

Yiddá Eslava reveló que sufre de una extraña enfermedad

Yiddá Eslava sorprendió al casi 2 millones de seguidores que tiene en redes sociales al compartir un video en el que sufre de un fuerte desmayo. Se puede ver que su esposo tuvo que llamar a los paramédicos para que se aseguren de que Yiddá estaba fuera de peligro.

Es por eso que Yiddá se pronunció en su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores, cómo fue que empezó a tener esos desmayos. Yiddá reveló que sufre de una enfermedad llamada migraña vestibular.

También te puede interesar: Jazmín Pinedo confiesa que no tiene miedo subir de peso porque no trabaja en la televisión

“Es un desmayo producto de algo que yo tengo, es una afección que se llama Migraña Vestibular. ¿Por qué lo publico? Porque me parece importante compartir con ustedes algo que me parece importante compartir con ustedes algo que me ocurrió a mí”, señaló Yiddá.

La esposa de Julián Zucchi señaló que desde muy chiquita no podía estar en los asientos traseros de los autos. Porque sentía náuseas y mareos pero nadie le prestaba la atención suficiente a ese problema.

Incluso, confesó que en el ‘reality’ de competencia en el que estaba había juegos que le causaban malestar por un día entero. “Cuando yo por ejemplo estaba en Combate y me metía en ese juego de dar círculos, yo me sentía mal todo el día”, comentó Yiddá.

MIRA TAMBIÉN: Hijo del ‘Mero Loco’ ‘echa flores’ a Susy Díaz: “Mi tía Susy siempre me apoyó y me aconsejó”