Yrma Guerrero anuncia su tercer embarazo y descarta retirarse de Corazón Serrano

Luego de tener dos hijas hermosas y la pérdida de un bebé, la cantante de Corazón Serrano Yrma Guerrero, compartió con diario Karibeña, que se convertirá nuevamente en madre a sus 40 años de edad.

“Estoy embarazada, es un bebé que estábamos buscando junto a mi pareja hace mucho tiempo, quería ser mami por tercera vez, tengo 14 semanas de gestación y esperamos que sea hombrecito, porque ya tengo 2 mujercitas. En el caso de que sea hombre le pondremos Salvador, el mismo nombre del bebé que perdí”, comentó Yrma entusiasmada.

A pesar que la intérprete de ‘Borrachita’ estuvo a punto de someterse a un tratamiento, la cantante reveló que gracias a la bendición de Dios, la noticia de su embarazo llegó en un momento inesperado.

“Toda la familia está contenta, mis hijas me besan las pancita a cada rato, es un bebé muy esperado. Estuve a punto de someterme a un tratamiento, porque me dijeron que estaba baja de hormonas y que tenía que tomar unas vitaminas, además de mi edad que era complicado. Pero todo fue bien gracioso, porque fui al médico por una molestia que sentía en mis ovarios, y cuando me revisan, tenía 4 semanas de embarazo, no lo podía creer”, comentó la cantante.

Pese a los cuidados que debe de llevar, por su estado y por el mal de su columna que la aqueja, Yrma dice que continuará trabajando con los shows en Corazón Serrano. “Hay mucha gente que cree que no voy a todos los conciertos porque tengo preferencias por alguna ciudad, pero no es así. La verdad es que tengo la columna desviada, tengo pico de loro y lumbalgia, es por ello que estado llevando terapias, y eso ha impedido que esté en algunas presentaciones. Sin embargo continuaré trabajando hasta donde el embarazo me lo permita”, acotó. (V. Rondón)