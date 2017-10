Emilio tira ‘maicito’ a Angie

Lo que era un secreto a voces por fin salió a luz, y fue Carlos Cacho el encargado de revelar en la última gala del ‘El Gran Show’ que Angie Jibaja y Emilio Jaime, estarían en coqueteos.

En ese sentido, el combatiente no dejó pasar la oportunidad para dejar en claro que la popular ‘Chica de los tatuajes’ le parece una mujer encantadora. “Es una chica super linda y cautiva a primera vista. Me gustan las mayores”, confesó el ex enamorado de Flavia Laos.

Pero al parecer no solo le tiraba ‘maicito’ a Angie Jibaja, pues Emilio Jaime no perdió ni un segundo para coquetear con Macarena hija de Cristian Zuárez, a quien conocía por primera vez en el set del programa que conduce Gisela Valcárcel.

“Hemos coincidido en el encuentro y hemos conversado un poco. Macarena es linda y yo no soy dueño de mi destino. Y si pasa algo, pasa. Admiro la belleza femenina y si alguien me parece bonita yo le voy hablar”, expresó Emilio.

HICIERON ‘CLICK’

La hija de Cristian Zuárez, Macarena, también coincidió con Emilio Jaime al señalar que hubo química entre los dos. “Hay que ver igual, quiero saber quién le manda los mensajes. Él estuvo pegado a mí, literalmente. Porque por ahí hay alguien que me esta mirado y me quiere comer cruda”, manifestó la joven modelo.

Finalmente, Macarena dio el visto bueno a Emilio Jaime, calificándolo de ‘buena onda’. “Yo no hice nada pero me siento bien. Déjenme verlo, conocerlo y quizá cambia (de pareja)”, finalizó la hija de Zuárez, quien apareció por primera vez en la televisión peruana.