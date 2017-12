Florcita Polo bajó 20 kilos en 4 meses

Full fitness, así se encuentra Florcita Polo, quien luego de siete meses de haber dado a luz a su segundo hijo hoy luce con 20 kilos menos, gracias a la vida sana que lleva. Por ahora dice que ya no piensa tener más hijos, aunque si intenta por la mujercita será en unos años más.

“Para mí no fue tan difícil bajar de peso, cuando estaba embarazada comía sano, los antojos que me daban eran sanos y eso me ayudó a que no haya subido mucho de peso y después empecé con el funcional, ya voy a cumplir 4 meses haciendo ejercicios, voy dos veces por semanas en las noches y he bajado 20 kilos en poco tiempo”, comentó la engreída de Susy Días. (V.R.)