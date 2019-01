Giannina Luján: “Tilsa está desmondongada”

Luego que Tilsa Lozano se burlara del rostro de Giannina Luján y la ninguneara tras su participación en la revista Playboy de España, la ‘Diosa fitness’ salió con todo contra la exvengadora y la dejó como una “envidiosa”.

“A mí me colocan como Playmate, porque ellos me consideran artista y celebrity en la revista Playboy. Tilsa fue una más del montón solo salió como chica Playboy TV, no ha hecho revista ni la han mencionado en la web, menos ha firmado un contrato, por eso está ardida. La misma desmondongada de Tilsa aclaró en el programa de Rodrigo González (Válgame Dios) que Playmate significa que eres celebrity y artista. A la que le pique que se rasque”, indicó la recordada ‘colita’.

“A la señora jamás la consideraron celebrity ni artista. A ella solo la llamaron como modelo invitada para hacer sus videos eróticos, que fue para lo único que sirvió”, agregó.

“ES UNA BRUTITA”

Asimismo, Giannina calificó de “brutita” a Tilsa por haber hablado de su físico y desmintió haber pasado por el cirujano. “¡Es lo chistoso! Jamás me operé la cara. He bajado de peso y me cambié mis carillas pero nada más”, afirmó, para luego añadir que a diferencia de Tilsa, ella lo tiene todo en su sitio. “A Tilsa le hace falta una reencauchada, que hace años se le caen todas las carnes”, apuntó.

ECHA A VENGADORA CON SILICONAS

La exchica reality aseguró que todo en su cuerpo es natural, pues entrena desde los 14 años y viene compitiendo hace 4 años en fisicoculturismo. “Nunca me he hecho ningún arreglito al cuerpo, por algo fui campeona sudamericana de fitness, gané la medalla de oro, jamás ganaría alguien que se ha operado el cuerpo porque las operaciones están prohibidas. Aparte se notaría, como a Tilsa, por ejemplo: piernas de pollo y nalga de abeja. Eso a la vista es falso 100%, yo reconozco esos rellenos a kilómetros. Duela a quien le duela, soy natural”, comentó.

Cabe recordar, que Tilsa se mofó de la apariencia de Giannina e insinuó que se ha hecho bastantes operaciones al rostro. Además, al ver las fotos de la ex Miss Reef en la revista Playboy España manifestó: “Otra distinción es ser Playboy celebrity, quiénes son las mediáticas; pero esa chica no es celebrity ni en la esquina de su casa”. (Juana Aspilcueta)