Horario especial del Metropolitano

Para facilitar el traslado de usuarios hacia sus centros de votación durante el Referéndum Nacional, el público adicionalmente a los servicios regulares A, B, y C, del Metropolitano, podrá utilizar el Servicio Expreso 4 desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., hora en que se cierran los locales de votación. Servicios regulares circularán desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.