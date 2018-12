Leonard León sale al frente tras difusión de fotos íntimas en internet con otra mujer

“No voy a parar hasta que se haga justicia. No voy a permitir que perturben la tranquilidad de Olenka y mi hija”. Así de tajante declaró Leonard León para diario Karibeña luego que se diera a conocer que unas fotos íntimas de él con otra mujer vienen circulando en las redes sociales. Reconoció que sí son sus fotos y se dieron hace un año, cuando estaba separado de su actual pareja.

El popular ‘leoncito’ de la cumbia indicó que la mujer, que responde al nombre de Carolina, con la que se luce en las fotos lo estuvo amenazando desde marzo de este año con difundir las imágenes e incluso se atrevió a pasarlas a su pareja, Olenka Cuba.

“Tengo los mensajes que me mandó al menssenger, lo que ha hecho es una venganza contra mí, el motivo no sé pero ahora que se atenga a las consecuencias. Ya mi abogado está iniciando una demanda por violación a la intimidad, si quería perturbar mi vida ahora yo se la voy a perturbar a ella. A mí que no me venga con ese cuento que se le perdió el celular”, comentó Leonard.

¿Quién es esta mujer?

La conozco de los eventos de cumbia, eso fue una aventura, yo nunca tuve una relación con ella. Conozco los antecedentes de ella.

¿Estabas consciente cuando te tomaste esas fotos?

Reconozco mi error, pero lo que ha hecho esta mujer es una maldad. Le envió fotos a Olenka sabiendo que está embarazada, pero como no le hicimos caso ahora hace esto.

Nadie va a creer que estabas separado cuando te metiste con esa mujer…

A inicios de año me presento en el programa ‘Válgame Dios’ con Olenka y ahí dijimos que en un momento pasamos por una separación.

¿Esta mujer se obsesionó contigo?…

No sé pero no está bien de la cabeza y por eso la bloqueé. Reconozco que he tenido errores en el pasado pero esta vez estoy luchando por mi felicidad con Olenka.(K.Cabrera)