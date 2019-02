Mirella Paz: “Sufrí bullying en el colegio”

A sus 22 años, la cantante Mirella Paz se siente una mujer “sexy y coqueta” y le resbala que se burlen o critiquen te de su aspecto físico. Ella regresó a la orquesta ‘Los Barraza’ y está segura que seguirá rompiéndola en los escenarios con su melodiosa voz.

“Todas las criticas las deshecho, soy bien conchuda, puedo escuchar muchas cosas, ya estoy acostumbrada, hay que saber de quién viene estos comentarios”, dijo Paz.

-¿No te amilana el tema del peso?

Para nada, siempre he sido bien conchuda para las cámaras, los periódicos, siempre me van a ver con mi mejor aptitud. Yo me concentro en la música y me olvido del ruido. No me molesta (que me digan estas gordita), sino imagínate, ya hubiera bajado de peso. Me siento bien así.

-¿Has sufrido de bullying?

Sí, cuando estaba en quinto de secundaría me tuvieron que cambiar de colegio porque me hacían bullying, pero de ahí aprendí a amarme a mí misma y dije: ‘Voy a cachetear a todos estos, qué se creen’.

-¿Cómo estas de salud?

Estoy gordita y no estoy enferma, así es mi contextura. Tener unos 5 o 6 kilos de más no es una enfermedad.

-¿Has intentado hacer dieta?

He pasado por ahí pero no pude, la comida peruana es tan rica.

-¿Haces ejercicio?

No me gusta mucha el gimnasio, pero si cuido mis alimentos. Me siento bien conmigo misma y eso lo reflejo en el escenario.

-¿Qué otros proyectos se vienen?

Regreso si Dios quiere al modelaje que es lo que me encanta, siempre tengo las puertas abiertas con Jessica Newton, soy su reina Rosa.

-¿Postularás nuevamente al Miss Perú?

Sí, pero también tengo proyectos de modelaje de talla grande, quiero sacar mi marca de ropa desde la talla L hasta la XXXL. Es bueno encontrar ropa donde te sientas cómoda.

::DATO:::

La cantante regresó a trabajar con la orquesta Los Barraza. Manifestó estar agradecida con Gisela Valcárcel por la oportunidad que le dio en ‘El artista del año’ y con el dinero que ahorró le compró un carro a su papá para trabajar.