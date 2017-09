No descarta boda

La popular cantante de cumbia y jurado de ‘Yo soy’, Maricarmen Marín, no confirmó ni negó los rumores de que se estaría casando muy pronto con su pareja, Sebastián Martins, productor del reality de canto de Latina. Ello, luego que en las redes sociales destacaran un anillo que ahora luce la también actriz.

“De mi vida privada hace mucho que no hablo, prefiero hablar de mi trabajo en el reality, la actuación y el canto. Ya he dicho que el día que me case será en privado y se enterarán después (risas)”, dijo Maricarmen, que llegó ayer a las instalaciones de Karibeña para promocionar la campaña social ‘Baños cambian vida’, que transmite a la población la importancia de acceder a una higiene digna y segura.

Tras el lanzamiento de su último hit musical ‘Por fin soy libre’, que ya está a punto de llegar al medio millón de vistas en YouTube, destacó que se encuentra en el mejor momento de su vida y que la letra de su canción no solo habla de la vida amorosa de una mujer. “Todas alguna vez nos hemos preguntado si somos felices con lo que estamos haciendo, con la pareja y el trabajo, de esa se trata la canción. Yo me siento feliz con lo que he logrado y los sueños que se han hecho realidad”, remarcó.

La artista acaba de rodar la película ‘Una navidad en verano’, que se estrena en noviembre, y está grabando el filme ‘Solteronas’, con Adolfo Aguilar. Confirmó que en enero de 2018 iniciará el rodaje de ‘La peor de mis bodas 2’ con el actor charro Gabriel Soto y que tendría escenas en México.