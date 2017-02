OPINIÓN | Esther Capuñay: Castigo para los traidores de la patria

Por Esther Capuñay

¿Qué es un traidor a la patria? Para los peruanos de a pie, que seguimos tan indignados por la cola que han traído las informaciones que vie­nen desde Brasil por el caso Odebrecht y que ya tiene a un expresidente al borde de la cárcel y probablemente a otros más por las millonarias coi­mas que cobraron, un traidor a la patria sería aquel que comete un delito contra su país.

Si nos fijamos en lo que dicen el Derecho Penal y el Código de Justicia Militar, se entiende por traidor a la patria a la persona que se entiende con una potencia enemiga para brindarle información u otro apoyo que vaya en agravio del propio país. En la Constitu­ción de 1979 se autoriza la pena de muerte para el que cometa este delito en caso de guerra exterior.

Ahora bien, dejando de lado los tecnicismos to­talmente válidos, ¿no es un traidor a la patria aquél a quien el pueblo le han dado el poder para llevar las riendas de un distrito, una región o un país en nombre de la democracia y que en lugar de ello de­dique su tiempo en hacer todo lo contrario? Es decir, que con total alevosía ese personaje se dedique a ma­quinar paso a paso a cómo aprovecharse de tal situa­ción y traicionar esa con­fianza para mover a como dé lugar toda la maquinaria estatal posible, recovecos de la ley y extraños lobbys para hacer legal todo lo ile­gal en su favor y en favor de otros corruptos.

Yo creo que sí. Por ese motivo y ante esta ola de informaciones que nos hacen sentir vergüenza ajena al saber que el pre­sidente que lideró un movimiento en contra de la corrupción terminó siendo más corrupto, entre tan­tos otros personajes que de seguro vamos a ir des­cubriendo, es que estoy proponiendo impulsar una reforma constitucional para plantear sanciones más severas contra altos funcionarios de nuestro país que cometan actos de corrupción en agravio del Estado.

Yo creo sinceramente que los delitos de corrup­ción de un presidente y/o sus ministros no solo no deben prescribir sino que deben sancionarse como TRAICIÓN A LA PATRIA. Reitero, para mí, si quienes elegimos para hacernos un mejor país se dedican a destruirlo para enriquecerse, pasando todo aquello para lo que fueron elegidos y hasta juraron sobre una Biblia, no son más que traidores a la patria y su castigo debe ser ejemplar.

Espero sinceramente que una nueva hornada de políticos jóvenes, convencidos de que nada está por encima del país, nos guíen para salir de este pro­fundo agujero en el que la política peruana y lati­noamericana han caído, promulguen esta iniciativa y nos ayuden a arrancar de raíz este tumor llamado corrupción.

