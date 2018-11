Rebeca Escribens se burla de Micheille Soifer: “Quedaste como piñata”

Luego que Gisela Valcárcel le dijera a Micheille Soifer que Daniela Darcourt y Pedro Loli dan más rating en sus galas que las otras parejas en ‘El artista del año: dúo perfecto’, Rebeca Escribens se mató de la risa por el ‘parche’ que le dio la ‘Señito’ a la ‘retadora’.

“Lo que acaba de hablar la Gise me ha dejado en shock, claro porque Michelle estaba toda inflada de la felicidad y de pronto le dice en su cara que por ella no es el rating y la otra como piñata”, dijo Rebeca.

“Gise no me hagas estas cosas, no te pases”, añadió.