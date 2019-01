Vania Bludau alista preparativos para su casamiento en Lima

La modelo, Vania Bludau, está próxima a llegar al Perú para celebrar junto a sus amigos cercanos y familiares su compromiso matrimonial con el estadounidense Frank Dello Ruso.

“Estoy gastando mi tiempo en encontrar donde hacer mi matrimonio, además estoy buscando un lugar lindo en Lima, porque van a ir unos familiares de Frank, quería algo alrededor de cosas turísticas como en Miraflores, con vista al mar, hay que aprovechar que hay sol y se puede ver el sunset”, se oye decir a la exchica reality en una de sus historias de Instagram.

“Por más que la fecha de la boda no está cerca ya estoy viendo decoraciones, estoy viendo todo lo que respecta al matrimonio y hasta vestido. Que loquísimo, no pensé estar comprometida, me lo esperaba en medio año pero todo se adelantó”, agregó la morocha.

En diciembre último, la modelo recibió la gran sorpresa de su novio al entregarle el anillo de compromiso y desde ese momento está organizando todo para que ese día especial salga todo perfecto.