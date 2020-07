Alejandra ‘chotea’ la alcaldía: “No tengo planes políticos por ahora”

Compartir Facebook

Rubia de Gamarra dice que apenas abran los aeropuertos fuga a Miami para divertirse con Vania Bludau y Leslie Shaw.

Tras congelar sus óvulos para convertirse en madre más adelante, la modelo Alejandra Baigorria reveló que le gustaría tener uno o dos hijos, pero todo “depende de las circunstancias”.

“Mantener un hijo es muy complicado y más en esta época. Siempre he sido madura con respecto a formar una familia, a tener hijos, yo creo que la vida no a todos nos forma igual, yo he sido parte de la crianza de mis hermanos, he tenido que madurar de forma obligada, y hoy me siento una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer que quiere ser mamá y lo puede ser», dijo la rubia en ‘América Hoy’.

Por su parte, Renzo Schuller le preguntó a la integrante de ‘Esto es guerra’ del porque la gente estaba diciendo que se iba a convertir en alcaldesa.

“No, para nada, no tengo planes políticos por ahora, no hay nada de eso, estoy súper tranquila», dijo Alejandra entre risas.

Además, aclaró que por el momento desea divertirse con sus amigas. Todo indicaría, que la modelo no quiere que la vinculen sentimentalmente con nadie y menos con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

«Estoy hablando con Leslie (Shaw) y con Vania (Bludau) que están en Miami, y apenas abra el aeropuerto yo tengo mi pasaje para irme para allá, para divertirnos, para pasarla bien”, indicó Baigorria.

“Vania me está esperando para viajar, para divertirnos, para pasarla bien, porque creo que hay que vivir un poco y luego las cosas vendrán, ya que congelé mis óvulos, estoy tranquila para cuando yo quiera», agregó.

