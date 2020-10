Alexandra Méndez sobre Jossmery Toledo: Tiene videos peores

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Defendió con todo a su amigo Fabio Agostini y dejó mal parada a Jossmery Toledo. Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’, aseguró haber visto otros videos que dejarían por los suelos la imagen de la popular expolicía que quiere demandar al español por violación a la intimidad.

“Si Fabio hubiese querido filtrar algo, no hubiera filtrado esa tontería. Yo he visto videos peores, no creo que él quiera dejarla peor a ella… Fabio me ha mostrado todo. Sí (me mostró videos con ella), pero ella no era conocida, nadie sabía de ella.

Además te puede gustar: Nicola Porcella: “Soy igual de internacional que Christian Meier”

Cuando me mostró, ella no era conocida”, comentó la venezolana. Alexandra aseveró que Jossmery no es una persona digna de nada. “A mí me llegó el video por unas amigas donde me decían: mira la Tomba, se la da de digna (…) a mí Fabio me lo mostró de su celular, pero nada más, nadie lo sabía”, acotó en ‘Magaly TV: la firme’ y se burló del romance de Toledo con el futbolista Jean Deza. “Yo prefiero que me recuerden por Fabio que por Jean Deza (…) imagínate tú, que tal estómago.

Se nota que ella no discrimina nada, con tal de salir en televisión, cualquier cosa”, sindicó. Además, reveló que Jossmery le manda mensajes a varios chicos reality.

“Tengo entendido de varios amigos que ella le escribe a varios chicos que yo conozco, chicos reality. Los chicos ni la siguen y ella les escribe. Ya con el escándalo que ha hecho ya la pueden meter a ‘Esto es guerra’, son escándalos medio horribles, bastante asquerosos”

Además puedes leer: Orquesta Papillón se pone regalona y sortearán Karibebolsas