Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Con un temple distinto y visiblemente afectado, Andrés Hurtado reapareció en una playa para comenzar con su terapia de recuperación, después de vencer al coronavirus.

En una pequeña entrevista para un medio de espectáculos, Andrés Hurtado, al borde del llanto, confesó que ya comenzó con su terapia, pero que, a pesar de haberlo vencido, es difícil sobrellevarla.

“Ya estoy mejor, pero tampoco quería que me vean así. Los que no lo tienen o los que no lo tuvieron, no lo pueden entenderlo nunca. Yo si quiera lo vencí y ya estoy fuera de peligro de todo”, señaló un agitado Andrés.

También te puede interesar: Paloma Fiuza defiende a su novio, después de dejarla al ver cámaras

Andrés Hurtado también indicó que es su segundo día de rehabilitación y, el sábado, volverá a ponerse frente a cámaras para llevarle diversión a su público.

El conductor de televisión se encontraba realizando algunos ejercicios, de la mano de un coach particular, para tratar de volver a la normalidad. En las imágenes compartidas, se le puede ver cómo hacía ejercicios estiramiento y relajación, pues poco a poco debe avanzar en su terapia.

Además, el popular conductor soplaba una especie de tubos para trabajar los pulmones, los cuales se vieron afectados, debido a la enfermedad que ataca al sistema respiratorio.

Como se recuerda, Andrés Hurtado estuvo internado hace aproximadamente un mes. Afortunadamente, después de estar luchando contra la enfermedad, fue dado de alta hace dos semanas. Ahora, ya prepara su regreso a la televisión, de la mano de las terapias.

También te puede interesar: Empresario árabe denunciará a Magaly para salvaguarda su honor