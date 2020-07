Compartir Facebook

La cantante Amy Gutierrez denunció en el programa ‘América Hoy’ que fue víctima de los delincuentes en plena pandemia del Coronavirus. Contó que los malhechores le hicieron pasar una lamentable experiencia para arrancharle su celular.

«En mi caso, la persona que me quitó el celular no tenía apariencia de delincuente, todo fue muy de la nada, yo estaba entrando, en la puerta de mi domicilio, estaba con una llamada importante, y me empujaron y arrancharon mi celular. Obvio en ese momento me quedé en shock, no pude hacer nada. Y lo que siempre mi mamá me dice es, ‘si te quieren quitar algo, en una, entrega nomás, no sabemos lo que nos pueda saber'», comentó la salsera.

Además, Amy agregó que le da mucha rabia que haya gente sin corazón que este robando cuando estamos en plena crisis por el Covid-19.

«Me da mucha impotencia, cólera y también miedo, ver que, en este momento de la pandemia, donde todos estamos luchando por tratar de salir adelante, hayan personas que se estén aprovechando de esto, como los delincuentes».

