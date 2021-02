De reguetonera a mamita: Natti Natasha revela tierna barriguita en premios

Compartir Facebook

La cantante urbana Natti Natasha deslumbró los escenario de Premio Lo Nuestro para revelar lo que era un secreto a voces: está embarazada. ¡Así es! la sexy cantante reveló su tierna barriguita en pleno escenario.

Natti, quien junto al productor Rafael “Raphy” Pina, dio a conocer públicamente en enero su relación de más de dos años. La cantante se presentó con una tiara y un vestido blanco ajustado en el que se ve el estado de embarazo.

En la ceremonia, la intérprete dominicana compartió escenario con su compatriota Prince Royce mientras se tocaba el vientre.

Emocionada más no poder

“¡Felicidades Raphy!”, gritó el cantante Prince Royce al culminar la canción y mientras tocaba el vientre de su compatriota.

Tras recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos “La mejor versión de mí”; la artista, vestida con otro traje blanco que dejó al descubierto su barriguita, reveló que tiene seis meses de gestación.

“Hoy celebramos por partida doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras. Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”, expresó emocionada.

