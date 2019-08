Dorita Orbegoso sin roches con Tilsa Lozano

Luego del sorpresivo abrazo que le dio Tilsa Lozano en plena final de ‘Reinas del show’, la actriz y animadora Dora Orbegoso señaló que no tiene ningún problema con la jurado del reality de Gisela Valcárcel por eso aceptó dejar atrás las rencillas.

“He madurado bastante (…) me dijo cosas bonitas que me sorprendieron, gracias. Le mandé unos polvitos a Tilsa para que se le ablande el corazón (como jurado)”, declaró Dorita. Pero eso no fue todo, durante la gala, Lozano le pidió a Orbegoso que se acerque para darle un abrazo como símbolo de paz.

Tilsa Lozano en el reality mostró una actitud conciliadora con Dorita y resaltó su talento de para el baile. “Nunca tuve problema con ella”, declaró Tilsa que señaló que fue la exbailarina la que inicio la “pelea mediática”.

“Nunca he tenido ningún problema con ella, si a mí me dicen algo, yo contesto. Ya saben cómo soy. Ustedes saben que no sé esconder mis emociones”, añadió Tilsa.