¡El colmo! Extranjeros limpia parabrisas se ponen saltones con la policía al ser intervenidos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Golpes y gritos. En esta intervención dos agentes fueron advertidos por un ciudadano que señaló a dos extranjeros de lanzar improperios por negarse a sus servicios. Cuando los policías llegaron a la zona conversaron con los dos jóvenes de nacionalidad venezolana, pero ellos reaccionaron altaneramente.

MIRA TAMBIÉN: ¡Terrible! Matan a joven de 4 balazos por resistirse al robo de sus cosas

Se pusieron malcriados

El escenario de la intervención fue el cruce de la avenida Aviación con Angamos en Surquillo. «Se agarraron a golpes, incluso a los policías los agarraron. Les faltaron el respeto y hasta piedras utilizaron«, dijo una mamita vendedora de la zona.

Este hecho se originó luego que un conductor dio aviso a los policías porque al negarse a los servicios de los ambulantes fue agredido. Ellos fueron identificados como Javier Andrade y Jesús Ángel Gutierres.

«Te pones agresivo porque no he querido tus servicios, además me pateas el carro», dijo el conductor quien hizo la denuncia.

MIRA TAMBIÉN: ‘Loco Aroni’ bailaba con metralleta y pistola

Policía tuvo que reaccionar

Ante el aviso del ciudadano los agentes fueron a pedir que se retiren, ellos accedieron pero de pronto empezó la gresca. Ante ello el policía reduce a uno de los jóvenes, mientras su amigo coge una piedra y hace el ademán de tirarlo.

Por si fuera poco, el mismo joven extranjero que cogió la piedra, también tuvo entre sus manos la vara de uno de los policías. Al salirse esto de entre manos, llegaron los refuerzos y se llevaron a ambos jóvenes a la sede policial de Surquillo.

MIRA TAMBIÉN: Venezolanos amenazaron con cuchillo a chofer que no quiso trasladarlos

Uno de los familiares de los jóvenes mencionó que no fueron agresivos, pese a las imágenes que se mostraron como prueba.

También te puede interesar: