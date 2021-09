Elías Montalvo habló tras suspensión del programa por polémico puñetazo de Mario Hart

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El tiktoker habló con sus seguidores después de ser suspendido junto a Mario Hart porque este le dio un puñetazo en pleno programa en vivo.

Elías Montalvo utilizó su cuenta oficial de Instagram para contarle a los seguidores cómo está su situación con la producción de ‘Esto es Guerra’. Él dijo que ahorita todos están enfocados en la competencia con ‘Guerreros México 2021’, y es por eso que le dijeron que hablarán con ellos después de ese episodio.

“La producción se comunicó con nosotros. Al regreso, el productor tendrá una reunión con nosotros. Tengo la fe de que esto se solucionará de la mejor manera”, comentó Elías.

Luego, el tiktoker confirmó que tras el episodio de agresión física que protagonizó junto a Mario Hart, la producción decidió suspenderlos de inmediato. Elías está completamente de acuerdo con la decisión de ‘Esto es Guerra’, pues sabe que sus compañeros y todo el programa están preocupado por el versus con ‘Guerreros México 2021’.

“Por lo ocurrido ayer en el juego de ‘Frases incompletas’, la producción decidió suspender a ambos. Lo entiendo perfectamente porque ahora debemos estar enfocados en el campeonato que habrá contra México, sé que mis compañeros lo van a dar todo”, indicó Elías.

Finalmente, Elías expresó sus ganas de continuar el programa y dejar atrás aquel episodio. Además agradeció la oportunidad que le ha brindado EEG de convertirse en un ‘guerrerito’ más.

“Me encantaría volver a competir y seguir dando todo por mi equipo. Siempre agradecido por la oportunidad que me están dando”, finalizó.

Mire también: Angie Jibaja le responde a Romina Gachoy: “Yo Sería feliz si viera a mis hijos todos los días”

Lejos de esconderse, el esposo de Korina Rivadeneira prefiere dar vuelta a la página y continuar adelante, tal y como describe en la última fotografía que subió en su cuenta oficial de Instagram.

“LIFE GOES ON!!! (¡la vida continúa!) Se viene viaje!! Adivinen a donde me voy a montar bici”, escribió el corredor de autos en su último post de dicha red social.

Además: Magaly le recuerda a Mario Hart que no es la primera vez que se muestra violento