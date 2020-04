Gobierno pone en su sitio a la Confiep

Compartir Facebook

Contundente. El jefe del gabinete ministerial, Vicente Zeballos, se refirió a la polémica sugerencia de la Confiep de permitir los ceses colectivos en las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus entre otras flexibilizaciones, e indicó que este tipo de sugerencias no contribuyen a crear un clima propicio para superar la pandemia.

En declaraciones a Radio Nacional, el premier precisó que este tipo de pronunciamiento seguramente llegará al Gobierno por conducto regular y lo revisarán en su oportunidad, pero consideró que el momento no ayuda.

ENERDECE EL ÁNIMO

“Muy por el contrario, lo que está haciendo es enardecer el estado de ánimo de los peruanos que ya de por sí está muy sensible, y es comprensible, es perfectamente legítimo dado esta desazón y estrés que nos trajo el virus”, sostuvo.

Precisó que no se puede pasar por alto que existe un fuerte golpe a la economía del país y una grave afectación a distintas empresas. Dijo que prácticamente las empresas están suspendidas, detenidas y no tienen mayor actividad y por lo tanto no tienen ingresos, pero eso tiene que ser evaluado en un contexto diferente.

En esa línea, precisó que es el Ejecutivo es el que determina la política laboral en el país y tiene que contrastarla con criterios económicos, sociales y normativos. “Estamos respondiendo. Desde el ángulo de análisis de la Confiep hay que atender otras aristas, obviamente serán escuchadas pero no necesariamente compartidas”, dijo.

SON 9 PROPUESTAS

En la víspera, la Confiep presentó al Ministerio de Trabajo nueve propuestas en un contexto de crisis ante la paralización de actividades económicas por las medidas sanitarias dictadas por el Ejecutivo para enfrentar al Covid-19. Entre las propuestas, además del cese colectivo, figuran la compensación de horas, la postergación del pago de la CTS de mayo y la suspensión temporal del Impuesto a la Renta de quinta categoría.