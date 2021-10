Israel Dreyfus revela lo inédito de ‘Combate’: “No me querían, fue desastroso”

Compartir Facebook

Hoy alejado de los realitys, Israel Dreyfus, un histórico de ‘Combate’, primer programa reality de competencia en Perú, reveló situaciones nunca antes contadas en lo que consideró su segunda casa por tantos años.

En diálogo con un diario local, el también modelo reveló cómo se siente ahora en su nueva faceta de conductor. “Me siento cómodo, estar en la pantalla te da algo de cancha, pero tienes que prepararte. Me siento completo porque conozco a Kurt (Villavicencio) y hay química, me gusta su personaje, me divierte”, dijo Dreyfus.

Posteriormente cuando fue consultado por su pase por Combate y cómo hizo para ingresar a dicho programa de canal 9, confesó: “Cuando ‘Combate’ era un proyecto empezaron a pedir modelos, cantantes, me llamaron a pasar el casting. Coincidí con Miguel Arce y él se estaba yendo a dar su segundo o tercer casting (…) al final Miguel salió llorando del casting porque le tocaron temas personas, él es muy efusivo”, agregó.

“Fui el único y primer casting que hice porque en realidad a mí no me querían. Fue desastroso. Me preguntaron cosas personas y yo soy conchudo. Me preguntaron si me gusta juerguear y yo: “sí, me encanta”. Después me preguntan: “¿te gustan los hombres?” Y yo: “no”, continuó.

Luego contó la experiencia que tuvo con la entonces productora Marisol Crousillat, quien le dio luz verde para su ingreso a ‘Combate’. “Marisol me dijo: “eres lindo y todo, pero tu actitud te complementa, eres un cag… y eso necesito”, acotó entre risas.

Miguel Arce ‘da con palo’ a Gian Piero Díaz: “Es un lobo disfrazado de oveja”

“A Gian Piero no le creo nada”, dicho comentario sorprendió a ‘Peluchín’. “He trabajado mucho tiempo con él y hay un montón de cosas que sé, que ustedes no saben muchachos”, acotó el actor que actualmente vive en México.

Pero eso no quedó ahí, realizó una fuerte comparación: “Yo a Gian Piero no le creo nada. Es un lobo disfrazado de oveja que otra cosa. Ojo, no hago esto para volver a Perú. No tengo la más mínima intención de volver a trabajar en Perú en mucho tiempo”.

Comentó que fue traicionado por el conductor: “Yo viví una pero también he visto traiciones a Marisol, a Renzo, un montón de cosas que todas apuntan al mismo lado”, concluyó Miguel Arce.

