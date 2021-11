Ivana Yturbe luce así a 42 días de haber dado a luz: “Voy recuperando mi peso poco a poco”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo se animó a compartir en redes sociales una fotografía suya en bikini a solo 42 días de haber dado a luz a su pequeña Almudena.

Ivana Yturbe está más que emocionada desde que su pequeña Almudena llegó al mundo. A pesar de que expresó que es un trabajo agotador, ella está contenta solo por tener a su pequeña consigo.

Y se animó a compartir en redes sociales cómo ha quedado su cuerpo luego de dar a luz a su hija. Ella subió a su cuenta de Instagram una imagen suya en bikini, en donde salió a relucir que la modelo ha mantenido su figura y sorprendió a más de uno.

“Han pasado 42 días desde que llegó mi gordita y, tenerla a mi lado, hace que todo valga la pena. Poco a poco voy recuperando mi peso, pero aún quedan cicatrices, línea alba, estrías; sin embargo, nada de esto se compara a la felicidad de tenerla en mis brazos y ser su mamá”, expresó Ivana acompañando la foto.

“Les mando un beso a todas esas mamis que viven las madrugadas intensas y los cambios físicos y que, aun así, no cambian esos momentos por nada”, agregó.

Mire también: Gisela echa flores a Yahaira: “Eres una artista completa, cantas, bailas y actúas”

Seguidores sorprendidos

Definitivamente sus seguidores quedaron sorprendidos con el cuerpazo de Ivana, pues parece que no hubiera tenido mayores cambios en su figura. Todos halagaron la esbelta figura de la modelo y contaron divertidos anécdotas.

“Increíble que te hicieron para tener ese cuerpazo. Yo hasta ahora no puedo recuperar mi panza”, “O sea que si salgo embarazada ¿me sale ese cuerpo? No se diga más, 30k menos allá voy. ¡Hermosa!”, “A cuatro años de la llegada de mi hijo, aún no recupero mi cintura”, “¡Tienes un cuerpazo!”, eran algunos de los comentarios de los usuarios que resaltaban la belleza de Ivana.

Además: Tilsa Lozano hunde a Yahaira Plasencia: “Siempre te vi haciendo playback”