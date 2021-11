Ivana Yturbe tras el primer mes de su bebé: “Fue súper demandante y complicado”

Compartir Facebook

La modelo compartió en redes sociales lo que sintió después del primer mes de vida de su pequeña hija, Almudena.

Ivana Yturbe está viviendo momentos inolvidables junto a su esposo, Beto da Silva, después del nacimiento de su pequeña hija. La pareja sin duda está más enamorada que nunca, y así lo demuestra en las redes sociales.

Sin embargo, dada la llegada de su bebé, Ivana y Beto han tenido que alejarse un poco de las redes, por lo demandante que es cuidar a un bebé. Es por eso que Ivana se animó a conversar con sus seguidores después de la celebración del primer mes de su hija, Almudena.

Ella reveló lo que ha sentido en el primer mes siendo mamá y cuidando a su bebé. “’Almu’ ha estado con tetitis todo el día (…) El primer mes fue súper demandante y complicado, de hecho aún lo sigue siendo. Pero ya un poco más organizada, con un poquito más de cancha prometo estar más activa por aquí (Instagram)”, señaló Ivana.

Asimismo, la modelo aprovechó para agradecer a todos los que felicitaron a su bebé por su primer mes. Ivana agradeció también las lindas palabras y consejos que le envían siempre sus seguidores de las redes sociales.

“Quería agradecerles a todos por sus saludos y su buena onda por el día de ayer, fue un día súper lindo y especial para mí. Gracias también por vivir todo esto conmigo, sé que he estado alejada pero siempre estoy pendiente de las cosas lindas que me escriben”, expresó.

La conductora de ‘En boca de todos’ Tula Rodríguez, volvió a hacer de las suyas y esta vez se la agarró con la reciente mamita Ivana Yturbe, la misma que fue nominada por TC Candler, al “Rostro más bello del mundo 2021”.

En una transmisión en vivo, Ivana comentó todos los pormenores en su experiencia como madre y también, el espacio, le permitió recibir halagos por parte de las conductoras de ‘En boca de todos’.

“Ivana es bonita, bella, pero no sé si esté a mi nivel de belleza del rostro”, comentó Tula Rodríguez y le pidió al director de cámaras que la ponche en primerísimo plano.

“Mi carita hermosa, a mis 44 años porque ni me quito ni me saco nada. Este rostro solo tiene un par de sombritas un contour por aquí, una pestañita loca y un brillito. Tú, Ivana, ¿Qué tienes?”, le dijo.

Frente a esta pregunta, la exchica reality explicó que solo utiliza corrector para sus ojeras, pues desde que nació su hija Almudena no duerme sus horas completas. “Yo me tapo las ojeras porque no estoy durmiendo. Siempre me coloco un rubor y mis pestañitas”, aseguró la pareja de Beto da Silva.

