Jazmín Pinedo recibió tierna sorpresa por parte de una persona especial

La popular ‘Chinita’ se encuentra anonadada al darse cuenta que una persona especial le había enviado una tierna sorpresa. A través de su red social de Instagram, Jazmín Pinedo mostró todos los detalles de sus regalos.

«Me trajeron serenata. Mi mejor amiga y Opi me dieron esta sorpresa hoy», escribió Jazmín Pinedo.

La conductora de espectáculos jamás se imaginó recibir una serenata por parte de su mejor amiga. Recordemos que la modelo peruana contó que aprecia mucho su núcleo familiar y también a sus amistades.

Además de la serenata, recibió un almuerzo y un vino para que pase un momento especial junto a su pequeña hija Khaleesi. Por otro lado, la popular Jazmín Pinedo preocupó a sus fans tras revelar que se retirará los implantes de bubis porque le están causando mucha incomodidad y dolor.

JAZMÍN PINEDO: «MI ÚLTIMO BESO FUE CON GINO ASSERETO»

La popular ‘Chinita’ confesó en En Boca de todos y le recordaron la declaración de Gino Assereto, quien dijo que no besa a una mujer desde hace un año. En el caso de la conductora, ¿ha besado hace menos de un año a otra persona?

“¿O sea si me ha dado un beso con otro chico? No, no me he dado un beso con ningún otro chico, la última pareja que tuve es Gino, pero en algún momento llegará pues. No sé si hace más de un año, eso es una exageración, pero más o menos deben ser seis meses”, detalló Jazmín.

