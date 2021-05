Joven de 18 años mató a su mejor amigo tras descubrir fotos abusando de su hermanito

Compartir Facebook

Dicen que la familia es lo más sagrado y al parecer este joven lo entendió de esta manera. Al descubrir fotos que tenía su mejor amigo abusando de su hermanito, se llenó de ira y terminó cortándole el cuello.

Nos referimos a Roberto Ramírez Caycho de 18 años, quien la escena le habría hecho perder los estribos, por lo que buscó a su amigo y terminó propinándole cortes en el cuello causándole la muerte.

Según se precisó, Kevin Corro (28) estaba desaparecido desde diciembre de 2020 y el joven reconoció que lo mató y desapareció el cuerpo con ayuda de sus familiares y amigos.

“Yo le pido que me preste su celular y en su galería encuentro un video haciéndole tocamientos indebidos a mi hermano de 15 años”, dijo el joven. “Le tuve mucha cólera y le pedí plata para que no le tocara, pero antes de eso lo amarré a una silla con cadena y soga para que no se pudiera mover”, agregó.

El abusador de 28 años había bebido licor en el cuarto de su homicida. Todo ocurrió cuando despertaron y descubrió los tocamientos indebidos a su hermano menor de edad. “Lo llevé al cerro con ropa”, continuó.

Anciano de casi 80 años mata a tiros a sujeto que violaba a su nieta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un anciano de 76 años que mató a tiros al presunto violador de su nieta en el municipio de Amapala, departamento de Valle en Honduras.

El adulto mayor detenido por homicidio responde al hombre de José Adán Ramos Cocoy. De su lado, el joven que perdió la vida respondía al nombre de José Rodolfo Pacheco, de 22 años de edad.

Según el reporte policial, en la escena se encontró al joven de 22 años semi desnudo y con múltiples impactos de bala. Las autoridades, además, decomisaron un arma calibre.25 al adulto mayor.

Según el informe de testigos, Rodolfo Pacheco habría ingresado a la casa de habitación de Ramos Cocoy mientras él no estaba. Aprovechando la soledad de la vivienda, ingresó al cuarto de la joven con discapacidad y la ultrajó sexualmente.

Instantes más tarde, Cocoy regresó a su vivienda y encontró a Pacheco abusando de su nieta. La escena le habría hecho perder los estribos, por lo que buscó un arma entre sus pertenencias y le propinó múltiples disparos al joven causándole la muerte inmediata, según testigos.

