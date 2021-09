Karen Dejo arremete contra productora de ‘Guerreros México’: “Nunca nos enteramos que había una mesa con comida típica”

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! La popular ‘Sabrosura’ se defendió de los ataques de la productora del reality mexicano y aseguró que todo es mentira.

Karen Dejo salió al frente a defender a su equipo de EEG Perú de los ataques de la productora de ‘Guerreros México’ y aseguró que todo lo que dijeron es mentira pues siempre fueron cordiales con ellos.

“Dijo que nosotros habíamos despreciado una comida típica… Nunca, por nuestra parte, nos enteramos que había una mesa con dulces y comida mexicana. Es más, lo que sí hemos hecho es comer en la cafetería y compartir con todos los trabajadores de Televisa” , indicó.

Además aseguró que ellos no rechazaron para que los maquillen: “Por tanto el primero y segundo día nos maquillamos en los camerinos habilitados para todos los artistas, no solamente para nosotros sino para todas las personas que trabajan en Televisa, las guerreras mexicanas también. Es más, estaba tan lleno que una de las maquilladores fue enviada al camper de Johanna San Miguel”, explicó.

Pidió al público que no crea en las declaraciones de la productora pues no es como ellos dicen: “Esa es la verdad, no se dejen engañar, no pasó otra cosa que eso. Es más, nosotros hemos compartido con los chicos de producción, los chicos de cámara, hasta yo me animé a echar un baile con ellos y fueron muy cariñosos con nosotros”, afirmó.

JOHANNA SE DEFIENDE DE USUARIA

En esta oportunidad, mediante una transmisión en vivo vía Instagram, la conductora de ‘Esto es guerra’ no toleró las críticas y se fue con todo. “Sonia dice ‘Les dolió la arrastrada que les dieron’ y la voy a poner a Sonia para que ingrese para ver si así como escribe, lo puede decir en el en vivo. La verdad es que Sonia rechazó la invitación, ¡ay, Sonia!”, dijo.

“Pa’ que lanzas la piedra y escondes la mano, cuando alguien quiere decir algo y tiene algo que decir no se escuda solamente en las redes y pone algo. Si yo les digo, transmiten conmigo y dímelo a mí para poder debatir sobre las cosas y no destruir a los chicos porque simplemente tienes tu teclado, acepta la invitación”, agregó.

Finalmente, la figura de América Televisión volvió a arremeter contra la usuaria. “Eso es lo que hace una persona con coraje y con palabra, no solamente escudarme detrás de un teclado. No nos han dado ninguna arrastrada, arrastrada es la que te voy a dar a ti, jajaja”, concluyó.

