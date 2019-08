Kevin Quevedo está de moda

Hoy será un día clave en Alianza Lima, por enésima el padre de Kevin Quevedo, el goleador del cuadro íntimo, se reunirá con la administración para tratar el tema de la renovación de contrato, mientras que el delantero parece ajeno a ese tema y estará entrenando con la selección nacional en la Videna, cumpliendo uno de sus anhelos. “Es un sueño desde niño y no queda más que aprovecharlo para seguir estando en la selección. Voy a trabajar mucho. Muy feliz por todo”, dijo luego del partido, donde anotó los tres goles con lo cual su equipo derrotó a la Academia Cantolao por 3-2.

Willy Quevedo, padre y representante de Kevin, no piensa variar sus requerimientos, 25 mil dólares mensuales, además que el 70% del pase a una posterior venta al extranjero, quede en poder del delantero, aunque en Matute no están dispuestos a acceder a esos pedidos, pero se espera que los directivos puedan convencer al empresario y se llegue a la ansiada renovación. De no suceder esto, el 31 de diciembre, Quevedo quedará como jugador libre y el 2020 puede firmar por cualquier club del extranjero, sin dejar ningún dólar en La Victoria.

El progenitor del delantero, luego que su hijo anotará el primer gol al ‘Delfín’ de chalaca, público un mensaje encriptado en su cuenta de Facebook. “Ley de protección de BBDD”, fue lo que escribió Willy Quevedo. Tal vez, con ello, espera darle una indirecta a todos sus detractores, los mismos que dicen no entender su manera de negociar la renovación del deportista.

Aunque Kevin es ajeno a las críticas a su padre y dedicó uno de sus goles a su padre. Al festejarlo, se dirigió a las cámaras y mandó un afectuoso mensajes: “Papá, te amo”, reafirmando su plena confianza en el también representante.

MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES

Realmente cuanto debe estar valorizado, Kevin Quevedo, al respecto, José Chacón, representante de Miguel Trauco, señaló: “Actualmente, Kevin Quevedo debe valer, como máximo 1 millón 180 mil dólares. Esto teniendo en cuenta que el jugador peruano no tiene tanta importancia en el mercado internacional. Ahora, yo considerado que debería quedarse en Alianza Lima y afianzarse en la Selección Peruana para que su valor aumente en el mercado”.

Kevin Quevedo, así como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otras figuras del fútbol mundial, cumplió con la tradición de llevarse el balón del partido donde marcó un triplete. El atacante, finalizado el encuentro en el estadio de Matute, recibió uno de los esféricos con los que se disputó el partido de las manos del cuarto árbitro.