‘La Foquita’: “Celebraré los goles en el búnker”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

‘La Foquita’ (Miguel Moreno) está con las baterías cargadas para poner alma, corazón y vida en el club Alianza Lima.

Asegura que meterá goles y callará la boca a quienes le han dicho que ya está viejo, además afirma que no piensa bailar más ‘Mueve el totó’ y no quiere saber nada de Yahaira Plasencia, Sirley Arica, Jamila Dahabreh y Giulliana Barrios.

También puedes ver: Disponen cuarentena total por Semana Santa

-Tu primer gol con Alianza Lima lo festejarás bailando Mueve el Toto o ¿ya tienes un nuevo baile?

Bueno los goles los voy a celebrar en el bunker, no puedo celebrar en la cancha por el contagio, así que me guardaré hasta llegar a casa y ahí sí me desconozco. ‘El totó’ ya pasó de moda ahora, se baila el ‘Rico Rico Rico’.

-Dicen que regresas a Alianza Lima con la rodilla partida y viejo ¿Cómo tomas esas críticas?

Mi rodilla está en su mejor momento, estoy para 10 años más, estoy fresco. Me siento más joven que (Leao) Butrón y a los que me critican les taparé la boca… regalaré mascarillas.

-¿Unos frijoles en plato hondo, una buena carapulcra o su seco miau?

Su seco miau obviamente, ese plato es lo mejor de la ‘gatonomía’ peruana, como un par de platos y no me alcanza ni Usain Bolt… corro más rápido que Julio Guzmán.

-¿Prefieres hacerlo a media luz, entre velas o con las luces apagadas?

A media luz obviamente, sin luz no me ven. Además, al hombre le gusta ver, sobre todo si no es su esposa.

-¿Ante la ‘U’ mojas o no?

Obviamente, la ‘U’ es el archirival aunque así como están va a tener que volver el ‘Puma’ Carranza porque hay bastantes jugadores con COVID. Pero le meteré muchos goles obviamente.

-Parece que la ‘Yaha’ ya te olvidó y ahora anda en cuchis con el chileno Pancho Rodríguez ¿Qué les dirías?

Bueno lo que no fue en tu año… Ay me acordé de Coto, bueno que le vaya bien con él y si ese ‘Pancho’ la hace feliz bien por ella. Sera una relación segura porque como es chileno viene con condorito.

-Ahora estarás buen tiempo en Lima ¿Se reabrieron las puertas del bunker?

Si, obviamente. Las puertas del bunker siempre estarán abiertas, solo queda programar los días y que empiece la juerga. Solo hay que darle mantenimiento porque hay un chibolo de la ‘U’ que creo lo ha estado usando.

-Giulliana Barrios, Jamila Dahabreh y hasta Shirley Arica están en tu lista ¿Te veremos con ellas en saliditas o ya sentaste cabeza?

No ya no, porque el contrato con Alianza me exige un conducta social decorosa. O sea ellas ya fueron… tendré que buscar “amigas” en otros círculos.

-¿Cómo tiene que ser la nueva chica que conquiste tu corazón?

Bueno la chica que conquiste mi corazón tiene que ser una buena persona y que me quiera por como soy por dentro y no por lo que tengo… O sea que no sea como mis ex.

-Melissa Klug ya tiene su chibolo, Jesús Barco. ¿Qué consejo al nuevo bebé de tu ex?

El consejo que le puedo dar a ese Barco es que cuide bien el muelle porque hay muchos pescadores alrededor… y también que se casen de una vez para que me bajen la pensión.

-Si te toca enfrentar al equipo de ‘Barquito’ le meterás goles o ¿lo perdonarás por Melissa?

Soy un profesional y tengo que dar lo mejor de dejar todo en la cancha. No hay problema, además ambos somos profesionales y nos une un Klug.

MIRA TAMBIÉN: Cárcel para médicos bamba que atendían pacientes infectados del virus