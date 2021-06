Los 5 de Oro lanzan nuevo éxito ‘Me emborracho por ti

Compartir Facebook

Por fin se develó el secreto que Los 5 de Oro guardaba bajo siete llaves. Durante varias semanas la agrupación anunciaba el estreno de un nuevo tema musical y hoy ya es realidad con su nuevo hit: ‘Me emborracho por ti’ en la voz del talentoso Aldo Riccio, quien le canta al desamor y a la decepción de una mujer.

“Estuvimos esperando este gran estreno que viene con videoclip incluido. Han sido días de mucho trabajo, metidos en el estudio de grabación, y luego grabando en exteriores. Felicito a toda la producción de ‘Los 5 de Oro’, quienes han realizado un trabajo impecable”, precisó el joven cantante.

Cabe recordar, que ‘Me emborracho por ti’, ya está disponible en YouTube y todas las plataformas digitales. “Para mí es un honor haber interpretado esta canción. Quiero agradecer a todos mis compañeros y a la empresa por confiar en mi talento”, agregó Aldo.

“ME EMBORRACHO POR TI”

Amigos me encuentro borracho en una cantina, tomando y tomando hasta no saber mi nombre, y todo por una mujer que le di mi corazón, me dejó por dinero, pagándome con traición. Yo antes vivía tranquilo, no sabía de alcohol, ahora vivo tomando hasta perder la razón. Por tu culpa me dicen borracho y más me acuerdo de ti, en vez de olvidarte sufro y lloro al pensar en ti. (CORO) Yo te culpo y te digo que eres una mala mujer por haberme engañado con otro, y todo por ser pobre Yo creí en tus palabras y promesas que fueron mentiras Y ahora vivo tomando y tomando para olvidarte Pero no puedo, y más recuerdo y vivo borracho por ti.