«Los malos entendidos parten de ti», Magaly ‘da con palo’ a Melissa Paredes

Magaly le ‘dio con palo’ a Melissa Paredes al hacer público un comunicado donde pide a la opinión pública dejar de ‘entremeterse’ en su vida privada por respeto a su persona y a su familia, lo que no le pareció para nada a la popular ‘Urraca’.

La periodista le recomendó a la actriz que no sea ‘cara de palo’ en decir que no quiere ver más malos comentarios sobre el polémico ampay por lo que señaló que se abstenga a emitir otro comunicado que de pie a que la actriz quede mal parada.

«El comunicado debe de partir de ella porque uno publica en redes sociales lo que quiere que se sepa, lo que uno no quiere que se sepa no se lo guarda, no lo publica, lo mantiene en el anonimato y así se evita las publicaciones, pero no para de publicar desde el momento mismo que la ampayamos cosas que hace pensar que tiene una buena relación con su esposo Cuba», dijo en un inicio.

Además, Magaly Medina aseguró que no es consecuente con sus acciones. «No es consecuente entre lo que hace y dice… ¿quién origina (los malos entendidos)? es ella porque si no quiere que sigamos especulando Melissa y tu lo sabes bien, lo mejor que podrías hacer si te grabas con pijama en una cama junto a tu esposo y tu hija jugueteando como si nada hubiera pasado no lo publiques porque si lo haces vas a generar una cadena de comentarios… los malos entendidos parten de ti», agregó.

Hasta el momento solo se sabe que Melissa ha puesto en marcha los trámites para su separación con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes y su mensaje de reflexión: “Si te enfocas en la herida, continuarás sufriendo”

Melissa Paredes volvió a causar revuelo entre sus seguidores luego de compartir un mensaje de reflexión a través de sus historias de Instagram tras el ampay que protagonizó con su bailarín de ‘Reinas del show’, Anthony Aranda.

A pesar que en un momento se hablaba de una posible reconciliación con Rodrigo ‘El Gato’ Cuba, la exconductora de ‘América Hoy’ parece haberle echado ‘tierrita’ a su situación amorosa, pues así denota en sus cortos mensajes.

“Hoy aprendí que: si te enfocas en la herida continuarás sufriendo. Si te enfocas en la lección, continuarás creciendo”, escribió Melissa, mientras se mostraba en redes con la fuerza del caso para salir adelante luego de estar en el ojo de la tormenta.