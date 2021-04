Malditos asaltan y balean a repartidor por delivery en Villa el Salvador

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un joven que trabaja como repartidor de medicinas por delivery quedó gravemente herido tras ser baleado por delincuentes que lo asaltaron cuando esperaba para entregar un pedido en Villa el Salvador.

Segundo Salas Salas comentó que estaba hablando por teléfono con su hermano cuando lo escuchó decir “Ya perdi” y segundos después escuchó un balazo. La tarde del martes Cruzoni Salas Salas llegó en su motocicleta hasta el cruce de la Av. Mariátegui y la ruta B para entregar un pedido a un cliente.

Mira además: Matan a vendedor de mascarillas tras bronca en San Juan de Lurigancho

En esas circunstancias fue interceptado por dos maleantes que lo apuntaron con un arma para obligarlo a entregar el dinero y el paquete de medicinas.

La víctima se resistió al robo y forcejeó con los malhechores y es en esas circunstancias que le dispararon a la altura del cuello. “Había pedido un medicamento a un laboratorio y en eso me llaman [para avisar que ya llegó], y escuché disparo.

Los delincuentes pusieron a un costado al repartidor y ahí le disparó, y se llevaron el dinero”, contó la mujer que había solicitado el pedido de delivery de medicamentos.

Serenos y policías acudieron al lugar para socorrer al herido al que trasladaron al Hospital de Emergencias de Villa el Salvador. El hermano del joven herido pidió ayuda para que pueda ser trasladado a una clínica particular donde pueda recibir mejor atención.

Mira además: Policía machazo saca la michi a ladrones

el dato

“Pido que me ayuden a ubicar al médico para que me de un diagnóstico y llevarlo a una clínica. Necesitamos la tomografía para ver los daños que ha ocasionado la bala, pero el hospital no cuenta con esta máquina”, comentó Segundo Salas.