Mariela Zanetti asada porque no la invitaron a Teletón

La actriz y candidata al Congreso, Mariella Zanetti, se pronunció sobre las diferencias entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez lo cual se habría visto en evidencia tras la ausencia de la popular ‘peludita’ en la Teletón. Para la actriz, este acto benéfico debería estar abierto para todos los artistas y no solo para algunas ‘estrellas’.

“Lo que yo comenté, independientemente sea Tula o Gisela, fue un jalón de orejas para la organización de la Teletón, porque se está distorsionando el hecho de apoyar a los niños que necesitan y se está solo invitando a las estrellas cuando debería ser abierto a todos. Al final, la Teletón está sirviendo para que ciertas estrellas se luzcan y no los niños”, dijo Zanetti a la salida de Latina.

Mariella señaló que la organización de la Teletón nunca la haya invitado a participar de la jornada televisiva de 24 horas. “A mí por ejemplo nunca me invitan y me parece rarísimo, yo podría salir y colaborar. Hay muchos artistas que pueden tener mucho más talento y no los invitan porque no están en televisión”, agregó la actriz que ayer lució unas curvas de infarto luego de bajar 14 kilos tras someterse a la manga gástrica.