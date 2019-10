Mario Hart no apoya infidelidad de su amigo Christian Domínguez

El exchico reality Mario Hart confirmó que regresa a la pista del ‘Dúo perfecto’ por su revancha y aprovechó para hablar de su buen amigo Christian Domínguez, a quien le brindó su apoyo tras ser acusado de infiel a Isabel Acevedo.

“Christian es mi amigo y a los amigos hay que apoyarlos siempre, en las buenas y en las malas. No estoy de acuerdo con ciertos comportamientos. La infidelidad es algo muy difícil de apoyar, pero cada uno sabe por qué hace las cosas. Es feo hablar de otras parejas, metiéndome en asuntos que no nos incumben, espero que a ambos les vaya bien”, dijo Hart quien hizo fama antes de casarse nada menos que por serle infiel a sus ex Nataniel Sánchez, Alejandra Baigorria y Leslie Shaw.

Mario, espera poder reunirse con el cumbiambero para poder aconsejarlo personalmente y cree este aún no ha encontrado el verdadero amor. “Tengo suficiente amistad con Christian para decirle las cosas personalmente y no estarlo haciendo en público. No he tenido tiempo de hablar con él, pero seguro ya nos juntaremos pronto. Creo que cada uno toma una decisión, cuando el amor es verdadero, uno se avoca a su pareja y deja de estar viendo chicas por ahí”, añadió el ex combatiente.(A. Saavedra)