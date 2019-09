Melissa Klug aseguró que ‘Foquita’ corta plata a sus hijos

Luego que se confirmó que Jefferson Farfán se encuentra en Cuba con Yahaira Plasencia, Melissa Klug salió al frente y aseguró molesta e indignada que su expareja le ha reprimido dinero a sus hijos debido a que no recibe una mensualidad de su club por encontrarse lesionado. Asimismo resaltó que le hubiese “encantado” que el futbolista viaje junto a sus hijos “aunque sea a Chincha”.

“Yo de la vida del papá de mis hijos no sé absolutamente nada y, por lo visto, mis hijos tampoco. Sé que los llevó un par de veces a comer. Qué pena de verdad, qué penosa situación. Estando con muletas y en plena recuperación, tiene otras prioridades. A mí me hubiese encantado que se lleve a sus hijos de viaje. Que al menos los lleve a Chincha, pero no todos pensamos igual”, aseveró en el programa ‘Magaly TV: La firme’.

Tras enterarse que Farfán no solo viajó con la ‘Reina del totó’ sino con toda la familia de la salsera, la chalaca resaltó que el futbolista sí genera dinero para llevarse de viaje a otras personas y no para sus propios hijos

“Cuando me he llevado de viaje a mis hijos, él ha reprimido a mis hijos de actividades porque está lesionado y no está recibiendo una mensualidad. Sus hijos no se han ido de viaje con él, se han ido de viaje conmigo en vacaciones. Yo pago mi pasaje y las actividades a mis hijos, pero si genera dinero para llevarse a otras personas. Él puede tener luna de miel todo el año, pero los niños crecen y les queda eso. Es una pena”, sentenció.