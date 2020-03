En paz y relajada. Luego de disfrutar en España junto a sus hijos, Melissa Klug arribó al Perú aseverando que ya no desea más enfrentamientos con el futbolista, reafirmando el comunicado que días antes ambos publicaron en redes dejando de lado los dimes y diretes.

“Estoy bien tranquila, si mis hijos están felices, yo también. A veces las mamás tenemos que comernos… Yo haré todo lo que sea necesario para que mis hijos sean felices… Yo por el bienestar de mis hijos, la paz mental, he levantado la bandera blanca”, expresó la ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa no aclaró si en su viaje a España se reencontró con Jefferson Farfán, pero aseguró que su estadía en Europa fue por el cumpleaños de su menor hijo Adriano, quien es uno de los hijos del futbolista peruano.“No han sido mis vacaciones, han sido las vacaciones de Adriano por su cumpleaños”.

En otra parte de la entrevista, la empresaria fue consultada sobre la batalla legal en que la se ha visto enfrentada con ‘Doña Charo’, mamá de la ‘foquita’. Klug fue muy escueta en brindar información sobre el delicado tema y señaló que eso lo verán sus abogados. “Ello ya es un tema que se manejará por la vía legal”, comentó.

Chotea a Yahaira

Respecto a Yahaira Plasencia y la posibilidad de que esta haya viajado a Europa para encontrarse con Farfán, la empresaria dijo: “Yo de ella no quiere opinar. No me interesa lo que haga con su vida”, sostuvo.