«Mi situación económica está estable», dijo Nicola tras criticas por abrir su Onlyfans

Al parecer la noticia de que el ‘ex guerrero’ abriría su cuenta de Onlyfans no fue del agrado de muchos ya que Nicola recibió diversas críticas por la decisión que tomo.

A través de sus redes sociales Nicola se animó a responder diversas dudas de sus seguidores y aprovechó para revelar el motivo del porqué se abrió una cuenta de Onlyfans, algunos hasta cuestionaron su situación económica.

¿Tu situación económica está mal? ¿Por eso abriste Onlyfans?», le dijeron, y Nicola Porcella respondió con todo a través de sus historias.

Y es que la noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores y hasta no dudaron en mostrar su emoción por ver el contenido que suba el modelo.

«Gracias a Dios mi situación económica está bien, está estable. No ha sido por eso, ha sido por otra razón que ya pronto se enterarán, ya poco les iré contando, no fue por eso», sentenció.

Tras el final de Guerreros México programa de competencia adonde fue convocado el ‘ex chico reality’ afirmó que su situación económica se encuentra muy bien y reafirmó que no abrió Onlyfans por necesidad sino porque tendría alguna sorpresa que aun no desea revelar.

Colaboraciones con otros personajes

Por otro lado, Nicola no descartó realizar colaboraciones con personajes de la plataforma para adultos para seguir cautivando a sus seguidores por lo que los invitó a continuar estando atentos a todo lo que se vendrá.

«Soy nuevo en este mundo, recién estoy conociendo, estoy contento, me costó mucho las fotos que hice y los videos. Se los voy a poner el link para que se sigan suscribiendo y me digan si amerita colaboraciones o no. Escríbanme ahí nomás», señaló Nicola Porcella.

Nicola Porcella deja tierras charras y vuelve al Perú

Nicola Porcella decidió dejar sus planes en México por unos cuantos días y se dio un tiempo para viajar a Lima para visitar a su familia.

En su cuenta oficial de Instagram, el modelo compartió un video saliendo del aeropuerto: “Soy de Perú bandido, contento porque en esta parte del mundo he nacido”, decía el extracto de la canción que se escuchaba en el video.

Luego publicó su llegada a nuestro país: “Listo, ya estamos en Lima, contento, rumbo a la casa”, decía en la descripción.