Miguelito Barraza se defiende: “Paloma de la Guaracha me pepeó”

Sin embargo, promotora de eventos niega haberlo drogado.

Luego que Paloma de la Guaracha dijera que fue una “decepción” su encuentro íntimo con Miguelito Barraza, el humorista no se quedó callado y afirmó que la promotora de eventos le dio algo porque no se acuerda de la noche de pasión que tuvieron. Cabe mencionar, que el cómico fue ampayado entrando a un hotel junto a la Paloma de la Guaracha.

El comediante contó que Paloma de la Guaracha lo contrató para animar un evento y después lo invitó a un hotel donde ella vive.

“Ella tomaba cerveza y yo un vinito (…) A las 3 de la mañana no me acuerdo, creo que me ha dado una pepa. Me he despertado a las 7 de la mañana y estaba hecho”, indicó el ‘Chato’ Barraza a una radio local.

Por su parte, la promotora de evento se mostró incómoda con las declaraciones del humorista y negó haberlo drogado.

“Cómo va a decir que yo lo he pepeado. Yo jamás he hecho esas cosas, tú estás viendo ahí a qué hora ha entrado al hotel y a qué hora ha salido. Yo siempre he dicho que estuvimos ahí un par de horas”, afirmó en el programa de Magaly Medina.

