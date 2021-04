Mónica Cabrejos: “Yahaira hágase cargo de sus cag…”

Compartir Facebook

“ Pregunté, cuestioné y dije lo que pensaba”. Mónica Cabrejos, aseveró que cumplió como periodista en la entrevista vía Instagram con Yahaira Plasencia y no hace caso a las críticas que le hizo Magaly Medina pues “no tengo cable y no veo su programa”.

“Le dije a Yahaira en su cara que no le creo, es una versión increíble lo que dijo. Le dije todo lo que pensaba sobre su versión y de sus actos”, manifestó la conductora de ‘Al sexto día’ que se animó a recomendarle un libro.

– Magaly Medina dijo que esa entrevista parece que le hicieron sus ‘asesoras de prensa’.

No veo su programa porque no tengo cable y ATV no entra en mi antena ja, ja, ja, ja. Es su opinión y las opiniones son personales. Pregunté y cuestioné cuando lo creí conveniente, dije lo que pensaba, qué más podemos hacer ¿pe- garle?, ¿insultarle? ¿escupirla? Eso no es periodístico.

– Claro, eso se notó en el enlace en vivo de Instagram

Si a fulana o mengana no le gustó mi forma pues qué podemos hacer, lloraré a mares. Yo no necesito ni gritar ni denigrar a un entrevistado, basta con decir lo que pienso y defender también lo que pienso, comentó Mónica Cabrejos.

– Y no te parece incongruente que Magaly critique a Yahaira cuando el año pasado también hizo una fiesta en su casa en plena pandemia.

(risas) Todos nos vamos a contagiar, es parte de este maldito virus. Se trata de ser responsable y empático con los enfermos, no solo no hacer fiestas porque está prohibido, sino por el contagio y el peligro que sigue latente.

– La indignación que ha ge nerado Yahaira por la falta de empatía con la gente que está sufriendo con el virus…

Así es y porque no se sometió al operativo como todo ciudadano que incumple las disposiciones. Este puede ser un proceso que le puede hacer perder su libertad.

– ¿Qué parte no le creíste a Yahaira?

Lo primero que le dije que es incongruente decir que cuida a sus padres y se queda en la fiesta con personas que no conoce y que acaban de llegar. Que su vida cambió en un instante.

– Todos hemos sido jóvenes y cometido errores. En tu experiencia ¿cuál crees que ha sido el peor error de Yahaira en esta situación?

No ponerse a disposición de la PNP y recibir su multa, pasar el proceso y por supuesto ir o hacer la fiesta. El esconderse y eludir su responsabilidad es un error que la llevó a la patética situación de la maletera y que puede hacerle perder su libertad. El pésimo precedente de burlarte de la ley.

– ¿Cómo notaste a Yahaira asustada?… ¿Qué consejo le darías?

No hablamos casi, solo durante la entrevista. El consejo se lo di personalmente, de mujer a mujer.

– Tú has sido una figura mediática y fuiste alguna vez parte directa e indirecta de escándalos…

Yahaira debe crecer como persona. Se ha dedicado a crecer económicamente, artísticamente, ahora falta la persona.

– ¿Le recomendarías un libro en particular?

(risas) El título más apropiado sería: ‘Hágase responsable de sus cagadas’ (risas).

– En tu caso, pese a los cuidados, igual te contagiaste.

Así es, un pequeño sajiro y este virus te contagia. Ya estoy recuperada, pero con secuelas de memoria, vértigo, dolor de espalda y abdóminales pero ya va disminuyendo, añadió Mónica Cabrejos.