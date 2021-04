Mujer fue obligada a cortarse el cabello y confesar supuesta infidelidad

Compartir Facebook

Una mujer de 22 años fue obligada por su pareja a cortarse el cabello y a pedirle perdón por haberle sido infiel.

El video que circula en redes sociales es perturbador, ya que la joven aparece llorando desconsoladamente mientras está sentada en una silla plástica contra una pared blanca, donde el hombre le exige que se corte el cabello.

La mujer confesó en la grabación “le fui infiel a mi esposo, metí un hombre en la cama”, mientras se va cortando el cabello con una tijera como “castigo” por su error.

Asimismo, en el video afirma por qué está arrepentida. “Esto que yo hice era para haberme matado, un hombre me pudo matar…Y para que él no me mate yo estoy haciendo este video, para demostrarle a él que estoy arrepentida”, dijo.

A la vez, el hombre le dice “yo prefiero mejor verte haciendo eso, que yo ponerte la mano a ti, porque no voy a fracasar por una mujer como tú… Yo todavía no creo lo que estoy escuchando”.

“Prefiero no ponerte la mano… es mejor que te vea viva a que me vean preso porque yo te maté. Porque por cosas como esa es que matan mujeres, por burlarse de un hombre que te dio todo”, amenazó el individuo.

“Son pocos los hombres que dejarían con la vida por algo así y mucho dirán: “por qué la dejaste así y no la botaste de la casa”, continuó diciendo.

