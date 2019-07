Natalie Vértiz no se pone celosa con chapes de Yaco

No se hace problemas. Natalie Vértiz manifestó que está tranquila y no siente celos de los efusivos besos que viene dándose su esposo, Yaco Eskenazi, y Mónica Sánchez en la serie ‘De vuelta al barrio’ donde los personajes de ‘Chicho’ y ‘Malena’ mantienen una relación sentimental.

“La verdad yo me mato de risa, estoy muy contenta por Chicho, siento que está haciendo su carrera como él quería. Entrar a ‘De vuelta al barrio’ ha sido un reto para él y yo la verdad disfruto verlo. No tengo ningún problema con que haga escenas de besos porque sé que es profesional, yo también me estoy formando para ser actriz y no se sabe qué le va a tocar, no voy a decir no me pongan esa escena. Sería algo ilógico que me moleste por algo así”, dijo la bella modelo.

De otro lado, la exguerrera está dispuesta a demostrar que tiene lo suyo y ya viene ensayando para debutar en ‘Las reinas del show’, el nuevo formato que presentará este sábado Gisela Valcárcel con conocidos rostros femeninos.

“Regreso después de seis meses. Estoy contenta por estar en el programa de Gisela. Por fin me voy a sacar este ‘clavo’. Me he metido a talleres de actuación y baile para poder estar al cien por ciento en todas las oportunidades que se me presenten. Estoy un poco nerviosa porque si bien tengo ritmo, soy súper alta y no soy bailarina profesional, entonces el tema de las cargadas me asusta”, explicó Vértiz.(C.Quintanilla)